Lunardelli recebe ônibus lilás com diversos atendimentos para mulheres

A Rede Intersetorial de Atenção e Proteção Social convida toda população de Lunardelli para participar das atividades que são oferecidas pelo “Ônibus Lilás”. O veículo é uma unidade itinerante da Secretaria do Estado da Justiça, da família e do trabalho (SEJUF), que faz parte de um programa de prevenção à violência contra a mulher e oferece serviços gratuitos de acolhimento, atendimento psicológico e jurídico.

A ação é realizada pela rede intersetorial em alusão ao “Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência contra a Mulher”. Os atendimentos serão realizados no município e nos Distritos do Guaretá e do Primavera.

Além dos atendimentos individuais, a população poderá participar de uma importante palestra com o Juiz da Comarca de São João do Ivaí, Malcon Jackson Cummins que falará sobre a “Lei Maria da Penha”, e com a Psicóloga Daniela Carretas que falará sobre “Os impactos da Violência na Saúde Mental”.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

TERÇA-FEIRA – 09 DE AGOSTO

SEDE – LUNARDELLI

09h às 11h – Atendimento Social e Psicológico

14h às 16h – Atendimento Social e Psicológico

QUARTA-FEIRA – 10 DE AGOSTO

SEDE – LUNARDELLI

08H – Ginástica com a 3° Idade

09h às 11h – Atendimento Social e Psicológico

14h às 16h – Atendimento Social, Psicológico e Jurídico

19h – Palestra com

Juiz Malcon Jackson Cummins

Tema: Lei Maria da Penha.

Psicóloga Daniela Carretas

Tema: Os Impactos da Violência na saúde mental.

QUINTA-FEIRA – 11 DE AGOSTO

DISTRITO

Primavera das 09h às 11h.

Guaretá das 14h às 16h.

Atendimento Psicológico e Social;

Orientação com Nutricionista;

Material informativo sobre violência e direitos das mulheres.

Realização: Rede Intersetorial de Atenção e Proteção Social de Lunardelli

