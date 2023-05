Lunardelli recebe mais de 50 mil fiéis para Festa de Santa Rita

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Lunardelli, no Centro Norte do Paraná, sediou uma grande festa em homenagem à padroeira. A cidade, intitulada Capital da Fé Paranaense, foi destino de romeiros devotos da santa das causas impossíveis. O dia da santa é comemorado nesta segunda-feira (22), porém as festividades movimentaram o Santuário durante todo o mês de maio. Cerca de 50 mil pessoas passaram pela cidade nesse período.

continua após publicidade .

Neste domingo (21), houve o maior comparecimento de romeiros. Mais de 20 mil devotos estiveram presentes durante o decorrer do dia, que foi marcado por diversas missas e celebrações. Apenas na Santa Missa das 09 horas, aproximadamente 2,5 mil pessoas estiveram presentes. No total, mais de 150 grupos de romarias vieram de diversos municípios da região, além de diversos fiéis que caminharam por longas distâncias, como sinal de fé e devoção.

- LEIA MAIS: Peregrino carrega cruz e segue a pé até o Santuário de Santa Rita

continua após publicidade .

Todos que prestigiaram a grande festa em Lunardelli foram acolhidos pelo pároco do Santuário, Padre José Natalício; pelo prefeito Reinaldo Grosa; pelo secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Francisco Izidoro; pela secretária da Cultura, Gilliana Miscalo Charallo; além de toda a equipe da organização.

As celebrações contaram, ainda, com a presença de diversas autoridades. O secretário da Saúde, Beto Preto, participou da abertura das festividades representando o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

Além da grande festividade em honra à Santa Rita de Cássia, Lunardelli foi agraciada no último dia 26 de março com uma relíquia de primeiro grau da santa. Com uma missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Carlos José, Lunardelli se tornou uma cidade irmã de Cássia, na Itália.

Siga o TNOnline no Google News