Lunardelli recebe Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito e assessores com Grupo de Trabalho (GT) de Turismo Religioso

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola recebeu na última quarta-feira (09) membros do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo Religioso do Estado do Paraná. O GT configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas.

continua após publicidade .

Estiveram no município, o coordenador do GT Eliseu Rocha, Alessandra de Paula Chavier (Paraná Turismo), Waldirene Meneguetti (FECOMERCIO – PR), Aurélio Augusto Zortéa (SESC – PR) e Sandra Camacho (Paraná Turismo).

- LEIA MAIS: Prefeito de Lunardelli já assinou 18 ordens de serviço em 2022; veja

continua após publicidade .

Além dos membros do GT, também participaram da reunião o secretário municipal de Turismo Francisco Izidoro, a diretora do Departamento de Cultura Gilliana Miscalo Charallo e o Colsultor do SEBRAE Eduardo Torelli.

Inúmeras pautas foram discutidas na visita técnica com relação ao turismo religioso no município de Lunardelli, entre elas, a apresentação de um grande projeto que está sendo desenvolvido para celebrar no ano de 2024, os 30 anos de novena de Santa Rita de Cássia.Após a reunião, os membros visitaram o Santuário Santa Rita de Cássia e também o Recanto Serra Azul – turismo rural, recepcionados pelo proprietário Rosano Machado e família.

O Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná é formado pela Pastoral do Turismo da CNBB, Assintec, Fecomércio, Paraná Turismo, Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Sebrae e ABAV, contando também com apoio das Instâncias de Governança do Estado e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News