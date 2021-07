Lunardelli promove curso sobre a cultura do morango

Da Redação

O curso foi encerrado na semana passada

O IDR – Paraná em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural(Senar), com apoio da Prefeitura de Lunardelli e Associação dos Produtores Rurais (Lunaprol), realizaram o curso de cultivo de morangos, com carga horária de 40 h. O curso foi encerrado na semana passada.

Segundo a instrutora do Senar, Beatriz Santos Meira, o objetivo do curso “Cultivo de Morango em Subtrato” foi de capacitar produtores para produção de morango com maior qualidade. “Trabalhamos todo o manejo do cultivo do morango em substrato, desde o plantio, trato cultural e colheita, padrão de comercialização”, disse Beatriz.

Para o presidente da Lunaprol, Lucimar de Souza da Silva, que produz morango para consumo em pequena escala, considerou o curso uma ótima oportunidade para a diversificação da pequena propriedade. “O morango é uma mais oportunidade de negócio. Agora através da associação é possível a comercialização, e também ter uma renda extra com a diversificação da propriedade”.