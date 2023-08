Lunardelli inaugura reforma de centro de convivência e nova quadra

A Prefeitura de Lunardelli entregou nesta quinta-feira (10) à população as obras de reforma do Cantinho Agrícola – Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a nova quadra poliesportiva no Distrito de Primavera. Os investimentos foram na ordem de R$ 730 mil com recursos próprios da Prefeitura.

Conforme o prefeito Reinaldo Grola, no Cantinho Agrícola foram investidos R$ 330 mil, e foi executada uma reforma total do prédio que também ganhou calçadas e dois novos banheiros, além de sala para depósito de equipamentos da fanfarra. A reforma do centro de convivência beneficia mais de 80 crianças com idade de 6 a 15 anos.

“Essas melhorias vão transformar a realidade do Cantinho Agrícola. Agradeço a equipe em projetar e executar uma obra que não só resolve problemas estruturais, como também amplia espaços, possibilitando mais conforto e interação entre professores e alunos”, pontuou o prefeito.

Na nova quadra poliesportiva do Distrito Primavera, os investimentos foram de R$ 400 mil. Segundo Grola, um desejo antigo da comunidade que se tornou realidade. O novo espaço esportivo vai atender moradores e os alunos da Escola Estadual Leonardo Becher e da Escola Municipal Souza Naves.

“Antes aqui havia uma quadra que tinha mais de 30 anos, não era coberta e cheia de buracos, não tinha nem possibilidade de recuperação, por mais que quiséssemos. Fizemos um novo projeto e construímos a quadra do zero. Inclusive com iluminação de led e pintura do piso epoxi”, explicou o prefeito.

Além dessas duas obras, a administração municipal constrói ainda com recursos próprios o Parque Urbano - um espaço de lazer e entretenimento - com investimentos de R$ 550 mil.

“Temos um planejamento muito grande de obras. Tudo o que conseguimos com recursos vinculados do Governo Estadual e Federal, ótimo! mas aquilo que não dá, conforme temos condições vamos executando com recursos próprios”, completou Grola.

