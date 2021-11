Da Redação

Lunardelli inaugura portais turísticos nesta quinta-feira

A prefeitura de Lunardelli inaugura nesta quinta-feira (15), os portais turísticos da cidade. O evento contará com a presença do deputado Sérgio Souza e representantes do Governo, dentre outras autoridades.

continua após publicidade .

O prefeito Reinaldo Grola postou nas redes sociais um convite para a inauguração que acontece às 16h30 no portal do Cristo Acolhedor localizado na saída para Jardim Alegre. Veja:

Lunardelli inaugura portais turísticos nesta quinta-feira - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .