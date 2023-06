Lunardelli inaugura campo de futebol com amistoso e torneio de truco

A Secretaria Municipal de Esportes de Lunardelli inaugurou, no último domingo (04), o Campo da Vila Rural Francisco Jardim. O novo espaço esportivo foi entregue em solenidade com participação do prefeito Reinaldo Grola, do secretário de Esportes, Bruno Ponvequi, vereadores e do presidente da Associação dos moradores da Vila Rural, Orlando Kurudz, além de atletas e de toda comunidade.

A cerimônia de inauguração foi conduzida pelo secretário de Turismo Francisco Izidoro e contou com apresentações da Fanfarra Marcial de Lunardelli (FAMALU), dos alunos do Projeto Karatê na Escola. A partida de inauguração aconteceu entre os times Vila Rural x Barça. O placar apontou vitória para o time do Barça, vencendo a Vila Rural por 2X1.

O secretário Municipal de Esportes, Bruno Ponvequi, agradeceu a participação de todos e enalteceu a importância do campo para a população. “Agradeço imensamente todas às pessoas que estão envolvidas nos grandes eventos esportivos, especialmente ao nosso prefeito Reinaldo Grola, que não mede esforços e nos dá suporte para desenvolver nossos projetos. O campo da vila rural será mais um espaço esportivo, descentralizando as atividades e dando acesso ao esporte em todos os cantos do município, estou extremamente feliz”, concluiu.

TRUCO

Além da inauguração do Campo da Vila Rural, a Vila Rural também sediou um torneio de truco realizado no salão da Associação dos Servidores Municipais. Foram 40 duplas participantes além do grande número de pessoas prestigiando o torneio.





