Lunardelli faz acordo com justiça e mantém festa de aniversário

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, sai da audiência de conciliação com acordo que permite a realização da festa da cidade

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, conseguiu no final da manhã desta segunda-feira (12) reverter a determinação da justiça e anunciou que as comemorações do aniversário da cidade, no próximo final de semana (dias 17 e 18) estão asseguradas, conforme programação anterior.

A festa de aniversário da cidade, que terá dois shows com duplas famosas, havia sido suspensa por decisão da Justiça, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Paraná. O Ministério Público fundamentou a ação contestando os gastos de recursos públicos com a festa enquanto entidades locais, como a Casa Lar e o Lar São Lourenço, passam por dificuldades para manter atendimento a crianças e a idosos, respectivamente.

Na manhã desta segunda-feira, o prefeito esteve na audiência especial de conciliação, quando conseguiu o acordo com a Justiça. A prefeitura de Lunardelli se comprometeu a fazer repasses para as entidades citadas pelo Ministério Público e a festa está mantida.

“Foi uma audiência importante, em que pudemos esclarecer pontos que faziam parte da ação. A gente entende a preocupação do Ministério Público no que diz respeito às necessidades da Casa Lar e do Lar dos Idosos”, comentou Grola.

O prefeito esclareceu que a administração municipal já vinha tratando dos temas, inclusive com um projeto de lei tramitando na Câmara, pelo qual a prefeitura fica autorizada a fazer repasses mensais para a Casa lar. O prefeito ainda anunciou que a prefeitura vai fazer um aporte de recursos para melhorar a estrutura do lar dos idosos. “Fazemos isso com muito bom gosto, porque essas entidades atendem nossos idosos e nossas crianças”, diz Grola.

O prefeito reforça, ainda que as festividades de aniversário da cidade também cumprem papel social importante para a população carente. “Chegamos a acordo e mantemos nossa festividade, que também é um momento especial para toda a comunidade, especialmente para a população carente, que não tem acesso a grandes atrações e opções de lazer que não sejam as ações promovidas pelo poder público. Por isso estamos felizes, também e estão todos convidados para prestigiar as festividades”.

A festa de aniversário da cidade acontece dias 17 e 18 de dezembro. No dia 17, haverá show da dupla Cesar e Paulinho. No dia 18, a atração será a apresentação de Mariana e Matheus.

