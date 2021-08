Lunardelli entrega obras de saneamento básico para população

Da Redação

Prefeito Reinaldo Grola

O Prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, entrega nesta quinta-feira (5), várias obras de saneamento básico a população. Os investimentos de quase R$ 1.6 milhão são através de parceria com a Sanepar .

A solenidade acontece no Bairro Nossa Senhora do Rocio às 13h30. “Foram investimentos muito importante, tudo para melhorar a qualidade de vida da população. Nossa cidade cresceu e se desenvolveu e junto com isso a necessidade dos investimentos. Agradeço muito o Governo do Estado, que através da Sanepar realizou esses investimentos”, disse Grola.

No Bairro Nossa Senhora do Rocio, foi realizada a ampliação do sistema de abastecimento de água compreendendo 3.560 metros de rede de distribuição e 175 ligações prediais, além da implantação de rede coletora de esgotos compreendendo 2.140 metros e 175 ligações prediais com investimento total R$ 271.171,60.

Também foi investido R$1.319.938,74 em obras de ampliação do sistema de abastecimento de água na cidades, tais como, operacionalização de poço artesiano do aquífero Guarani com profundidade de 575,00 metros. Execução de torre de resfriamento estruturada em base de concreto armado. Sendo realizado ainda, a implantação de dois reservatórios de acumulação-sucção em concreto armado com 25m³ cada e Implantação de estação elevatória de água e adutora.