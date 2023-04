Lunardelli é outro município a reforçar segurança em escolas

Da Redação

Prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, anuncia medidas após tragédia em SC

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola (PSD), anunciou nesta quinta-feira (6) medidas para reforçar a segurança das escolas do município. O anúncio ocorre após a tragédia em Blumenau (SC), quando quatro crianças foram mortas a golpes de machadinha por um homem de 25 anos que invadiu uma escola infantil. Assim como Lunardelli, prefeitos de outros municípios também estão prometendo ações para garantir a proteção dos alunos.

“Nos últimos dias temos assistidos fatos lamentáveis ocorridos em escolas em todo o Brasil, tirando vida de alunos e professores. Claro que isso nos deixa tristes e também muito preocupados”, afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais. Ele assinala que o município vem investindo nos últimos anos na segurança das escolas, mas pondera que, diante dos últimos fatos, “é preciso fazer mais”.

-LEIA MAIS: Polícia é acionada após ameaças de ataque em escolas de Apucarana

“Nossas escolas na sede do município já contam com câmeras de segurança instaladas e estamos providenciando agora a rede de internet para ter acesso diretamente a essas câmeras. Em breve, elas estarão funcionando 24h por dia para monitorar quem acessa ou sai das escolas”, afirma.

Outro investimento será a instalação de portões eletrônicos. “Duas escolas da sede já têm (os portões eletrônicos). Está faltando uma na sede e outra no Primavera".

Segundo o prefeito, a questão de monitorar o acesso tem se mostrado primordial. “Vamos orientar as escolas para restringir o acesso de pessoas, principalmente de estranhos, onde está o maior risco”, acrescenta.

Ele também afirma que vai melhorar a segurança dos muros, com a instalação de grades de proteção. “Assim como fizemos na Escola Municipal Professora Maria Miskalo Lesak, vamos levar para as outras escolas. Lá tinha um problema com invasão e isso acabou após esse trabalho que fizemos”.

Grola assinala que cuidar das crianças é fundamental. “Ouvi uma mãe dizer hoje que os nossos maiores tesouros estão nas escolas. Ela tem razão”, completa o prefeito de Lunardelli.

Nesta quarta-feira, a PM chegou a ser acionada após um aluno ameaçar colegas com uma lâmina de barbear em Lunardelli.

Outros municípios também já anunciaram medidas após a tragédia em Blumenau, como São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Arapongas.

