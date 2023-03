Lunardelli divulga chegada da relíquia e a Festa de Santa Rita

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura de Lunardelli e o Santuário Santa Rita de Cássia reuniram a imprensa nesta quinta-feira (2) para divulgar a chegada da relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia no próximo dia 26. Na oportunidade, também foi divulgado o cronograma da festa de Santa Rita que acontece no mês de maio.

continua após publicidade .

Segundo o Francisco Izidoro, secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Lunardelli, a relíquia veio diretamente de Cássia, que no momento se encontra na Diocese de Apucarana e deve chegar à cidade às 14 horas do dia 26.

“Vamos nos organizar e esperar no portal que fica na saída para São João do Ivaí. De lá nós viremos em carreata junto com o bispo Dom Carlos José para celebrar a Santa Missa. É um momento de grandeza essa relíquia aqui no Santuário, para a fé das pessoas”, explicou Izidoro.

continua após publicidade .

Izidoro também falou sobre a Festa de Santa Rita de Cássia que acontece em maio e se inicia no dia 07 com a benção dos trabalhadores, no dia 14 haverá a benção das rosas para as mães. A novena de Santa Rita será do dia 13 ao dia 21 e no dia da padroeira, 22, haverá missa o dia todo. Nos dias 27 e 28 haverá o encontro dos trilheiros. As festividades serão encerradas no dia 11 de junho com leilão de gado.

Para o prefeito Reinaldo Grola, a relíquia de Santa Rita vem para fortalecer ainda mais o turismo religioso de Lunardelli. "Será um momento especial para nós, algo almejado já algum tempo, buscado junto com o nosso bispo e que agora vai se tornar uma realidade. Vamos viver um momento de transformação, a relíquia vai atrair muito mais pessoas. E o poder público tem esse desafio de preparar a cidade para que a gente possa atender toda essa demanda”, enfatizou.

Padre José Natalício agradeceu a parceria com a prefeitura, comunidade, padres, inclusive os que passaram pelo Santuário e em especial ao Bispo Dom Carlos José, "ele prometeu que ia conseguir um presente especial para o Santuário. E ele conseguiu com a parceria do nosso Cardeal João Braz de Aviz, que era padre da diocese, e está lá em Roma trabalhando com o Papa Francisco”.

continua após publicidade .

Ainda segundo o padre |José Natalício, a preocupação do Santuário Santa Rita de Cássia é evangelizar. “Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 8 versículos 18, quando o filho do homem voltar será que vai encontrar a fé sobre a terra. E a nossa resposta é sim se depender do Santuário. Santa Rita é o chamariz é a isca, olhando para ela nós ficamos com vontade de seguir Jesus Cristo, mas nós não a adoramos, só adoramos Jesus Cristo. Nós estamos aproveitando o testemunho dela. Como Jesus Cristo disse: brilhe a vossa luz diante das nações, diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”, completou padre José Natalício.

Vídeo:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News