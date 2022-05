Lunardelli: conjunto Mutirão vai ganhar pavimento de asfalto

Da Redação

Divulgação

Na tarde de sexta-feira (27), o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi, assinou a ordem de serviço para pavimentação com asfalto sobre pedra irregular no Conjunto Habitacional Abílio Gomes Jardim, conhecido como Mutirão.

continua após publicidade .

As obras serão executadas em todo conjunto com recursos de pouco mais de R$ 1 milhão do Governo do Estado do Paraná, através do deputado Alexandre Curi.

Segundo o prefeito uma conquista que era esperada a bastante tempo pelos moradores.

continua após publicidade .

“O conjunto é pavimentado com pedra irregular, onde existem bastante pessoas idosas que têm dificuldades de locomoção naquelas pedras. Na última campanha eleitoral que fizemos, os moradores pediram muito a pavimentação com asfalto sobre a pedra irregular e agora estamos dando a ordem de serviço para a realização de mais esse sonho”, disse Grola.

Grola agradeceu a parceria e o apoio do deputado Alexandre Curi para a conquista de mais essa obra. “O deputado Alexandre Curi é um grande parceiro de Lunardelli. Sempre atende nossas reivindicações, nos acolhe muito bem, e estamos bem representados”.

O prefeito também fez questão de agradecer o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o chefe da Casa Civil João Carlos Ortega pelas obras e serviços que serão realizados.