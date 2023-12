Lunardelli comemora 44 anos com festa antecipada no final de semana

Lunardelli completa 44 anos de emancipação política e administrativa na terça-feira (19). Para celebrar a data, a Prefeitura organizou uma grande festa que ocorreu no final de semana.

A festa foi no Centro Multiuso, na Praça Geremia Lunardelli, que está em fase de acabamento e conta com investimentos de R$ 1,1 milhão. Desse total, R$ 800 mil são recursos destinados pelo Governo do Estado; o restante disponibilizado pela Prefeitura.

Na sexta-feira (15), a programação começou com a “Feira da Agricultura Familiar”, que enalteceu o papel da mulher no campo. À noite, a população se divertiu com o show da Banda Garrafão.

No sábado, as atividades começaram à tarde, com a chegada do Papai Noel e a distribuição de presentes para as crianças. A “Feira da Agricultura Familiar” continuou durante o dia e, à noite, a população se divertiu com o show do grupo Tchê Garotos.

No domingo, o encerramento contou com um almoço especial preparado pela Associação dos Produtores Rurais de Lunardelli (Lunaprol). À noite, o público foi animado pela dupla Jeann & Júlio.

O prefeito Reinaldo Grola expressou sua gratidão a todos os envolvidos na realização do evento, destacando o apoio do vice-prefeito Célio de Carvalho e dos vereadores, além de agradecer aos servidores públicos e à população.

“Agradeço de coração a todos que participaram da festividade com entusiasmo e tornaram cada momento ainda mais especial. Estamos juntos construindo uma cidade cada vez mais forte e unida. Parabéns a todos por fazerem parte dessa história!”, enfatizou Gorla

Grola também fez um balanço das realizações da administração em 2023, com investimentos por volta dos R$ 7 milhões. Entre elas, estão melhorias na infraestrutura, como reformas em locais públicos, pavimentações, construções e entregas de veículos e equipamentos.

Para o próximo ano, a administração planeja intensificar as melhorias na cidade, com um orçamento superior a R$ 20 milhões, com investimentos do Governo do Estado e da União e também recursos próprios, contemplando a pavimentação de ruas, construção de barracões industriais, iluminação de LED, reformas em espaços públicos, entre outras iniciativas.

A realização da festa contou com patrocínio da Sanepar e apoio da Câmara de Vereadores, Lunaprol e Associação Comercial.

