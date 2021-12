Lunardelli comemora 42 anos com shows em praça pública

Da Redação

Praça Geremia Lunardelli

O município de Lunardelli comemora no próximo domingo (19), mais um aniversário, são 42 anos de emancipação político-administrativa.

Para comemorar com grande estilo, e em ritmo de muita alegria a Prefeitura estará promovendo em praça pública show com a Banda Metrópole, no sábado (18), com início previsto para às 22 horas.

No domingo, dia do aniversário, às 15 horas, acontece o leilão de gado do Santuário de Santa Rita e às 22 horas show com a Banda Fonte Luminosa.

Haverá barraca de comidas e bebidas da Lunaprol (Associação de Produtores Rurais de Lunardelli) e da ACIL (Associação Comercial e Industrial de Lunardelli).

Segundo o prefeito Reinaldo Grola além de comemorar o aniversário do município, a realização da festa tem o objetivo de apoiar o comércio, que sofreu durante todo o ano, em função da pandemia da Covid-19.

“O final do ano é a data mais esperada pelo comércio, porque é a época de maior venda e os recursos que circulam nessa época são importantes para a movimentação da economia da nossa cidade. A festa é uma forma de contrapartida também para ajudar o comércio”, relata Reinaldo Grola.

Com relação à pandemia da Covid-19, o prefeito diz que a realização da festa só é possível porque a cidade está conseguindo controlar os índices da pandemia, assim como o Estado do Paraná.

Grola destaca ainda, que no local haverá orientação para que as pessoas utilizem máscara e tentem manter o distanciamento, já que o evento acontecerá em espaço aberto, e finaliza, “parabéns lunardellenses que sempre acreditaram em nosso município e que se orgulham da nossa terra! Parabéns e obrigado a todos que no decorrer desses 42 anos ajudaram a escrever cada capítulo dessa linda história”.