Lunardelli celebra Dia das Crianças com festa alegre e inesquecível

A última quinta-feira (12) foi de muita alegria para todas as crianças do município de Lunardelli. A administração municipal, através do Departamento Municipal de Educação e Cultura, promoveu uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento contou com belíssima apresentação cultural realizada por crianças e adolescentes que integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Também foram disponibilizados mais de 20 brinquedos na praça, algodão-doce, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, sorvete. As crianças receberam de presente uma lousa digital.

O prefeito Reinaldo Grola externou sua alegria e agradeceu a todos que participaram e a toda a equipe da organização. “Agradeço à nossa secretaria municipal de Educação e Cultura, Assistência Social, à Saúde, através dos nossos agentes comunitários que realizaram a entrega dos presentes, a todos os nossos servidores municipais que estão trabalhando há dias para que essa festa linda pudesse acontecer” disse o prefeito que lembrou ainda dos setores de licitação, planejamento, finanças, contabilidade, administração, obras e serviços urbanos, turismo, meio ambiente, limpeza urbana, “enfim, a todos que direta ou indiretamente participaram deste belíssimo evento.”

A administração municipal também agradeceu à Zazz Internet e à Agência de Crédito Sicredi Valor Sustentável, pela parceria.

