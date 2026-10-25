Lula virou votos em três municípios do Vale do Ivaí; veja quais

Um dos fatores que marcou a rodada final no município foi o aumento no comparecimento às urnas

O presidente reeleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado no município de Bom Sucesso (PR) neste segundo turno das Eleições de 2026, revertendo o resultado da primeira etapa do pleito. Com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (25), o petista alcançou 51,72% da preferência do eleitorado, o que corresponde a 2.206 votos. O candidato Flávio Bolsonaro (PL), que havia liderado a rodada anterior na cidade, encerrou a disputa com 48,28%, somando um total de 2.059 votos. A totalização definitiva das 18 seções eleitorais locais foi finalizada às 19h35 pela Justiça Eleitoral. Ele também venceu em Godoy Moreira e Ariranha do Ivaí.

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A mudança no cenário político de Bom Sucesso evidencia um realinhamento dos eleitores entre os dois turnos. Na primeira fase das eleições, o representante do Partido Liberal havia terminado na frente com 47,32% dos votos válidos (1.916 votos), enquanto o petista havia registrado 45,44% (1.840 votos). A diferença, que era de apenas 76 votos a favor do PL, transformou-se em uma vantagem de 147 votos para o PT na etapa decisiva, impulsionada pela migração de votos de outros candidatos e pela maior presença popular.

Um dos fatores que marcou a rodada final no município foi o aumento no comparecimento às urnas. Neste domingo, 4.365 cidadãos exerceram o direito ao voto, o que representa 82,11% do eleitorado apto, frente aos 4.219 eleitores (79,36%) que haviam participado do primeiro turno. Consequentemente, a taxa de abstenção caiu de 20,64% para 17,89%, indicando que 951 pessoas deixaram de votar nesta segunda fase.

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O melhor desempenho do petista no Vale do Ivaí ocorreu em Godoy Moreira, onde obteve 57,69% dos votos. Ele também saiu vitorioso nas urnas de Ariranha do Ivaí, com 52,68%.



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Como foi a votação no Vale do Ivaí

O desempenho regional demonstrou um cenário distinto do panorama nacional. Flávio registrou suas maiores margens de vitória em Arapongas, com 74,75% da preferência, seguido por Sabáudia, com 73,54%, e Faxinal, que marcou 70,75%. O candidato também obteve votações de destaque em Jandaia do Sul, com 70,35%, e em Apucarana, onde alcançou 69,50% dos votos.

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Ele ainda garantiu a preferência da maioria do eleitorado nas cidades de Arapuã, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.

Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu a liderança em apenas três localidades da região analisada. O melhor desempenho do petista no Vale do Ivaí ocorreu em Godoy Moreira, onde obteve 57,69% dos votos. Ele também saiu vitorioso nas urnas de Ariranha do Ivaí, com 52,68%,