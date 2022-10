Lula venceu em apenas quatro das 26 cidades do Vale do Ivaí

Da Redação

A pequena Godoy Moreira, com pouco mais de 2 mil eleitores, deu 60% dos votos a Lula

O presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva (PT), eleito com pouco mais de 60 milhões de votos, foi vencedor em apenas quatro das 26 cidades que compõem o Vale do Ivaí: Godoy Moreira, Bom Sucesso, Ariranha do Ivaí e Arapuã.

Godoy Moreira deu 60,4% dos votos a Lula, totalizando 1.251 votos. O presidente Bolsonaro, o primeiro da história a não conseguir a reeleição, fez 819 votos (39,57%).

Pela ordem, a segunda cidade com maior percentual de votos dados a Lula na região foi Ariranha do Ivaí, antigo distrito de Ivaiporã. Lula fez 1.068 votos, ou 57.57% dos votos válidos, contra 787 votos a Bolsonaro (42,43%).

Em Bom Sucesso, o presidente eleito fez 2.249 votos, ou 54,13% dos votos válidos, com 1.906 votos a Bolsonaro (45,87%)

Em Arapuã, cidade que também nasceu de um distrito desmembrado de Ivaiporã, Lula venceu com 52,38% dos votos válidos (1.344). O presidente Bolsonaro ficou com 1.222 votos na cidade (47,62%). Arapuã é a cidade natal de uma das mais importantes lideranças pró-Bolsonaro na região, o deputado federal Sérgio Souza (MDB), que também preside a mais frente parlamentar do congresso, a Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), um dos mais importantes braços do movimento do agronegócio no Brasil.

