Lucca e Mateus comandam o show da virada em Jardim Alegre

Lucca e Mateus

Na próxima semana, 31 de dezembro, na despedida de 2022 e a chegada de 2023., a tradicional festa da virada promovida pela Prefeitura de Jardim Alegre, terá como atração a dupla Lucca e Mateus, que apresentará sucessos musicais.

O anúncio da atração foi feito pelo prefeito José Roberto Furlan, que divulgou vídeo nas redes sociais, na terça-feira (20).

“Convidamos toda a população de Jardim Alegre de modo geral e todas as cidades vizinhas para o grande show da virada. Estaremos recebendo todos de braços abertos”, destacou o prefeito, apontando para um 2023 cheio de prosperidades.

“Desde já agradecemos a sua presença, com a sua família, para festejarmos as benção que recebemos esse ano, e as benção vindouras do próximo ano. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo”, completou Furlan.

