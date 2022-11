Luan Pereira é atração do aniversário de Califórnia; veja programação

Da Redação

O cantor sertanejo Luan Pereira é atração principal da festa

De 24 a 27 de novembro, Califórnia estará em festa por conta dos 68 anos de história do município. A programação da festa com entrada gratuita, terá rodeio, camarote prime e balada todas as noites após o show.

O evento começa na quinta-feira, dia 24 de novembro, com o show do cantor Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 25 de novembro, a festa fica por conta do sertanejos Brenno & Matheus.

No sábado, dia 26 de novembro, tem apresentação com Stefani Pizo e logo após, o público curte o show de Guilherme Henrique & Gabriel. O encerramento será no domingo, dia 27 de novembro. Todos os dias haverá apresentações com o DJ Buga, exposição de barracas e outras atividades.

Quem realiza o evento é a Prefeitura Municipal de Califórnia.

