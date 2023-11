Loja de variedades é furtada duas vezes pelo mesmo ladrão

Uma loja de variedades localizada na Rua Diva Proença, atrás da Farmácia Onix, em Ivaiporã, foi furtada na tarde de segunda-feira (27). Na semana passada a loja já havia sido furtada pelo mesmo homem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para o local por volta das 16 horas. No local, os agentes conversaram com a solicitante.

A solicitante relatou que um indivíduo entrou na loja e furtou quatro pares de chinelos. Disse ainda que o autor do furto era recorrente, pois já havia praticado furto na semana passada.

Os policiais também tiveram contato com as imagens das câmeras de monitoramento da loja. Com as características do autor em mãos, a equipe realizou patrulhamento, porém não encontrou o indivíduo.

A solicitante foi orientada e a equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência, que será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a continuidade das investigações.

