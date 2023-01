Loja de conveniência na PR-272 em Cruzmaltina é alvo de furto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os policiais fizeram diligências, mas não conseguiram localizar suspeitos

Uma loja de conveniência foi alvo de arrombamento e furto na madrugada de terça-feira (3), em Cruzmaltina. O estabelecimento comercial fica localizado em um posto de combustíveis na PR-272.

continua após publicidade .

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o gerente informou aos policiais, que ao chegar ao local por volta das 6 horas, constatou o furto de mercadorias e dinheiro.

LEIA MAIS: Ônibus que fazia linha Brusque a Ivaiporã bate com caminhão na BR-277

continua após publicidade .

Os autores quebraram a parede de trás do estabelecimento, tendo acesso ao interior da loja. Foram levados da loja de conveniência, cigarros, bebidas, dinheiro e o DVR com as filmagens das câmeras de segurança.

A polícia realizou patrulhamento nas proximidades, mas nada foi localizado. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News