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POLÍCIA

Loja de celulares é invadida e furtada durante a madrugada em Jandaia do Sul

Criminoso levou acessórios e causou prejuízo em estabelecimento no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 11:43:18 Editado em 15.05.2026, 11:43:14
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Loja de celulares é invadida e furtada durante a madrugada em Jandaia do Sul
Autor Foto: Jandaia Online

Uma loja de celulares localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, no centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto durante a madrugada desta sexta-feira (15).

- LEIA MAIS: Furto em marcenaria e empresa mobiliza PM em Apucarana

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O criminoso arrombou o estabelecimento e furtou diversos acessórios, entre eles capinhas de celulares e carregadores.

O proprietário percebeu o crime ao chegar para abrir a loja na manhã de sexta-feira (15). O furto causou grande prejuízo financeiro ao comerciante.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso deve ser investigado pela polícia, que busca imagens de câmeras de segurança e outras informações que possam ajudar na identificação do autor do crime.

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Celulares comércio Furto investigação policial jandaia do sul segurança
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