Loja de celulares é invadida e furtada durante a madrugada em Jandaia do Sul

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Uma loja de celulares localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, no centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto durante a madrugada desta sexta-feira (15).

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O criminoso arrombou o estabelecimento e furtou diversos acessórios, entre eles capinhas de celulares e carregadores.

O proprietário percebeu o crime ao chegar para abrir a loja na manhã de sexta-feira (15). O furto causou grande prejuízo financeiro ao comerciante.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso deve ser investigado pela polícia, que busca imagens de câmeras de segurança e outras informações que possam ajudar na identificação do autor do crime.