Loja de Califórnia é 'usada' em golpe de venda de carro; entenda

O proprietário de uma loja de carros de Califórnia acionou a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (5) depois de perceber que seu estabelecimento havia sido envolvido em um golpe. Um homem chegou no estacionamento e afirmou que havia comprado um GM/Celta por R$ 8 mil e teria combinado com o vendedor de retirar o veículo no local. O dono da loja, no entanto, não conhece o suposto vendedor e percebeu se tratar de um crime de estelionato.

O boletim de ocorrência foi registrado por volta das 16h55 em uma loja localizada na Avenida Ponta Grossa, na área central da cidade. De acordo com relato do dono do estabelecimento, um senhor chegou e afirmou que teria marcado um encontro com uma pessoa que estava vendendo um Celta. O homem relatou ainda que havia depositado cerca de R$ 8 mil na conta desse suposto vendedor.

Nesse momento, o proprietário do estabelecimento informou a vítima que a pessoa que recebeu o valor não trabalha no local e que ele teria caído em um golpe. O senhor, que não informou o seu nome, foi embora da loja. O dono, no entanto, acionou a PM de Califórnia e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

