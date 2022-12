Lista de exigências para namorar empresário vira piada nas redes

Da Redação

Empresário se defina como paulista, solteiro e sem filhos

A lista de exigências de um empresário em Goiânia (GO) para ter um relacionamento amoroso com uma mulher virou motivo de chacota nas redes sociais essa semana. As informações são do portal Metrópoles.

O empresário, que não teve o nome ou imagem revelados, se define como paulista, solteiro e sem filhos.

Em um aplicativo de relacionamento, o empresário listou uma série de características que ele não aprova em uma mulher.

Ter filhos, ser fumante, ser enfermeira, feminista ou trabalhar nos finais de semana estão entre os atributos rejeitados pelo homem. A lista de proibições do empresário chega a ser machista e misógina.

Usuários das redes sociais publicaram uma reprodução do perfil do empresário e fizeram uma série de piadas com a lista descabida.

“Ele deve tá querendo uma boneca inflável”, escreveu um perfil do Twitter. “Depois dessa peneira, sobrou apenas uma pessoa no mundo. Boa sorte pra encontrá-la”, escreveu outro.

Veja a lista completa de características reprovadas pelo empresário:

– Filhos

– Fumantes

– Sem curso superior

– Pendências e/ou vínculos com EX

– Acompanhantes

– Enfermeiras, advogadas, vendedoras de autos/imóveis, aeromoças, psicólogas, profissão pensão

– Obesas

– Fora da idade fértil

– Feministas

– Esquerdistas

– Problemas emocionais/psicológicos

– Veganas/vegetarianas

– Rodadas demais

– Conservadias

– Trabalha aos finais de semana

– Ateias

– Excesso de estética artificial

* Informações do portal Metrópoles

