Lauro Júnior e Toledo assumem, em consenso, direção da Amuvi; veja

Dois dos prefeitos mais jovens da região, Lauro Júnior e Emerson Toledo, de Jandaia do Sul e de Cambira, articularam uma chapa de consenso referendada para presidir a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) pelos próximos dois anos. Lauro Júnior será presidente em 2023 e, no ano seguinte, o vice, Toledo, assume a entidade.

A chapa foi eleita na última reunião do ano da Amuvi, na manhã desta quarta-feira (14), em Jardim Alegre. Com a escolha de Lauro Júnior, Jandaia do Sul terá seu quarto prefeito na presidência da entidade. Antes dele, foram presidentes da associação os prefeitos Hermínio Vinholi, Perseu Matheus Pugliese e José Borba.

"Estamos motivados com a força e apoio recebidos de todos os prefeitos da região e com a parceria com o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, para conduzirmos a nossa Amuvi. Não fazemos isso por ego pessoal. Assim como trabalhamos por nossa cidade na prefeitura, queremos trabalhar pelas pessoas da região em nossa associação", disse Lauro Júnior, ao final da reunião de eleição da nova diretoria.

Lauro Júnior e Emerson Toledo reiteraram que um dos principais projetos da gestão será articular com os demais prefeitos a constituição de uma equipe técnica na Amuvi para prestar apoio para as pequenas cidades da região na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. “As cidades maiores têm estrutura e tem como bancar suas próprias equipes. Mas as cidades pequenas enfrentam essa dificuldade e precisamos fortalecer esses municípios e a própria entidade prestando esse serviço”, diz Lauro Júnior. Ele ressalta que as pequenas cidades tem suas limitações e a Amuvi tem que buscar soluções para fortalecer toda a região.



O novo presidente da Amuvi diz que só colocou o nome na disputa apostando em consenso e no trabalho unido pela região. “Precisamos fortalecer nossos municípios, nossa associação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas da região”, diz Lauro Júnior.

Emerson Toledo, por sua vez, analisa que momento é de alegria para toda a região, em razão do consenso e da união dos prefeitos. E diz que a construção de projetos que apoiem principalmente os municípios menores, é para ser comemorada. “Temos a força dos municípios maiores e a experiência de muitos prefeitos da região com vários mandatos. Todos juntos, vamos obter mais resultados para as cidades, para nossa população do Vale do Ivaí”.

Ao final do último encontro do ano, o prefeito de Ivaiporã e que deixa a presidência da Amuvi, Carlos Gil, destacou também a manutenção do consenso como um ponto positivo para o andamento da entidade. “A atual diretoria também foi escolhida em consenso. E mantivemos isso agora. Eu mesmo fui o primeiro a assinar esse consenso, articulado por Lauro e Emerson”, afirmou Gil.

Segundo ele, sua gestão termina de forma satisfatória, com vários avanços importantes, entre eles, a definição sobre a nova sede da associação, que será num prédio histórico, no centro de Apucarana, e sobre a construção de uma segunda sede, em Borrazópolis. “Há muito nossa associação recebia reclamações por causa da estrutura, da necessidade de ter um espaço melhor, por conta de termos uma sede acanhada. Resolvemos isso”, afirma.

A nova diretoria da Amuvi ficou assim constituída: Presidente, Lauro Júnior, prefeito de Jandaia do Sul; vice presidente, o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB); Segundo vice presidente, o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan; e Tesoureiro, o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola.

