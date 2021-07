Laudo do IML deve apontar causa da morte de bebê de 7 meses

Continua após publicidade

O corpo do bebê 7 meses, que morreu na madrugada desta quinta-feira (8), em Jardim Alegre, possivelmente, após se engasgar com o leite materno foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) . A criança deu entrada no Hospital Municipal por volta das 4h30, já sem vida.

Conforme informações da secretária de saúde de Jardim Alegre, Silvia Bovo, o bebê já vinha sendo acompanhado, visto, tratar-se de gestação de gêmeos, que nasceram prematuros. “Ficou um tempo com o irmãozinho no neonatal de Ivaiporã e estava sendo acompanhada por um neurocirurgião de Curitiba com tratamentos específicos e ela estava bem”.

Ainda conforme Silvia, a mãe da criança relatou que o bebê teria morrido logo após a amamentação. “Ela disse que após ter amamentado, logo após o bebê perdeu os movimentos, onde surgiu o desespero e procurou o hospital municipal na esperança de não ser o óbito”. Veja:

