Laudo descarta morte de idosa por cachorro e indica assassinato

O delegado da 54ª Delegacia de Polícia Civil, Erlon Ribeiro da Silva, descartou a possibilidade de Maria Raimunda Corrêa, 70 anos, ter sido morta por um ataque de um Pitbull. Segundo ele, as investigações apontam que a mulher foi vítima de um assassinato no dia 27 de abril de 2023, no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre, norte do Paraná.

A idosa foi encontrada com lesões na perna, rosto e pescoço. Inicialmente, a polícia trabalhou com a hipótese de ataque de um animal que estava próximo à ela. No entanto, conforme o delegado, os exames periciais descartaram a suspeita, apesar das marcas de mordida no corpo dela.

"Foi constatado que a vítima sofreu múltiplas lesões, de diversos instrumentos que provocaram ferimentos. Existiam ali marcas de mordedura, que, provavelmente, foram feitas pelos cães, mas os ferimentos eram superficiais, não causaram a morte da vítima. Além dessas marcas, existia um ferimento na região do pescoço, na parte da cabeça e na perna", contou o delegado.

O ferimento do pescoço, segundo o laudo, seria a causa da morte. Contudo, a polícia, que aguarda mais exames periciais do Instituto de Criminalística de Curitiba, ainda não descobriu como a mulher foi assassinada. Ainda de acordo com as investigações, uma disputa por terra pode ter sido o motivo do homicídio.

"A vítima e seu companheiro estariam dentro de um contexto de uma disputa por terra, principalmente por um lote naquela região. E a gente investiga que a morte dela pode ter sido por conta dessa disputa. Até o momento, não conseguimos chegar a indícios concretos que levem à identificação do autor, apesar das inúmeras diligências que já foram feitas", explicou Erlon.

A Polícia Civil já realizou oitivas de 18 pessoas sobre o caso, que segue sendo apurado. Os últimos exames periciais devem colaborar com o restante das investigações. Informações que podem colaborar com a corporação podem ser repassadas pelo 181 de forma anônima.

