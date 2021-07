Da Redação

Lar Santo Antônio vai rifar violão autografado por Daniel

O Lar Santo Antônio de Ivaiporã vai receber nesta semana um violão com dedicatória e autografado pelo cantor sertanejo Daniel. O violão será rifado, e a arrecadação será revertida para a manutenção da instituição. Assista:

Segundo o presidente do Lar Santo Antônio, Mauro Zurlo, o violão foi doado por um grupo de amigos. “Os méritos são do Robinho, do Biazim e do Manfrim que correram atrás e conseguiram o violão autografado junto ao cantor Daniel, o qual, também agradecemos muito”, disse Zurlo.

Ainda nesta semana, a diretoria do Lar Santo Antônio deve se reunir para definir, a data e como será realizado o sorteio.