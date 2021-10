Da Redação

Lago Saracura terá monumento dedicado ao turismo de Faxinal

A Prefeitura Municipal de Faxinal instalou nesta semana uma grande escultura para ornamentar um ponto turístico que é referência da cidade: o “Lago Saracura”. Com cinco metros de altura, o monumento está sendo instalado próxima a uma das entradas do parque, que está em processo final de revitalização.

A escultura foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e instalada com recursos levantados através da Lei Aldir Blanc. A obra é do artista Roverson Tales Turek, que tem trabalhos em diversos municípios da região. O monumento representa o turismo de Faxinal, personalizado pelo rapel e caminhadas de aventura na natureza, e símbolos da fauna e flora do município como manacá da serra, cravo do mato, jaguatirica, carcará, onça e a borboleta-azul.

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, acompanhou a instalação das peças e ressaltou a importância do monumento.“ Aqui vai ser um polo turístico onde a população vai marcar presença, um local para as pessoas realizarem sua caminhada, jogar seu futebol, fazer seu lanche nos quiosques, brinca na piscina e no toboágua, enfim, um local de lazer para nossa população”, enfatizou.

Segundo a prefeitura, a instalação complementa a obra de revitalização do Lago Saracura. Com boa parte do projeto concluído, a expectativa da prefeitura é entregar a área completamente remodelada em dezembro deste ano.

Com investimento de pouco mais de R$ 2 milhões, com recursos liberados via emenda do deputado federal Sergio Souza, a prefeitura está instalando uma série de equipamentos públicos no entorno do lago, considerado um dos maiores do Vale do Ivaí e localizado a poucas quadras da área central de Faxinal.

A obra foi iniciada em outubro do ano passado e envolve uma área de 15 mil metros quadrados. O projeto inclui a implantação de campo de futebol, quadras esportivas, banheiros, estacionamento e quiosques com churrasqueira, além de uma ilha. Segundo o Departamento de Planejamento da Prefeitura, todas essas etapas já foram finalizadas. Até dezembro, a secretaria acredita que sejam finalizadas as etapas de instalação de piscina infantil, parquinho, pistas de caminhada e a prainha.

