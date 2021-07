Lago é esvaziado por conta da grande quantidade de piranhas

Da Redação

A obra que se encontra em execução no lago do Parque Ambiental Jardim Botânico, para construir uma ciclovia, levou as equipes de trabalho da Prefeitura de Ivaiporã perceber que havia uma grande quantidade de piranhas e poucos peixes de outras espécies. Por isso, foi esvaziado para eliminar os ninhos de ovos da espécie invasora.

Conforme a diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, antes de esvaziar, a pesca foi liberada apenas para o Departamento de Assistência Social e os peixes entregues aos três projetos sociais – Casa de Vivência, Renascer e Centro da Juventude. Após a retirada dos ninhos de ovos de piranha, o Lago do Parque Ambiental Jardim Botânico voltará a ter água e peixes.

O objetivo é inaugurar a ciclovia no dia 19 de novembro, quando Ivaiporã completará 60 anos. A execução da obra exigiu a interdição do espaço público por questões de segurança. Em breve, a população poderá utilizar duas pistas com mais conforto e segurança, e as crianças poderão ser estimuladas a praticar ciclismo.