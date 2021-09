Lago do Parque Jardim Botânico começa a receber água

Da Redação

Após ser esvaziado devido à quantidade de piranhas, o Lago do Parque Ambiental Jardim Botânico em Ivaiporã volta a encher, a partir desta segunda-feira (20), com as minas recuperadas que fazem parte do programa Cultivando Água Limpa.

A Prefeitura de Ivaiporã também executa obras de revitalização no espaço público, por meio dos Departamentos de Meio Ambiente, Obras e Viação, com previsão para ser concluído em novembro.

Na pista que está em processo de construção para caminhada – com 4 metros de largura, a equipe do Departamento de Obras espalha a brita graduada para dar início à base de asfalto. A etapa mais demorada é feita de forma manual para alinhar e deixar a pista no formato correto.

A Prefeitura implanta 2 mil metros de fios na melhoria e extensão da iluminação, 2 postes na ilha com 8 luminárias led de 50 watts (cada uma) e 60 postes com luminárias – além dos superpostes que existem no Parque Ambiental Jardim Botânico, os quais estavam desligados. O serviço é executado pelas equipes do Setor de Iluminação Pública.

Conforme o projeto de revitalização a iluminação no Parque Ambiental Jardim Botânico proporcionará mais segurança.