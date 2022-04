Lago das Flores em Ivaiporã vai ganhar revitalização

Da Redação

Em breve, o Lago das Flores também será revitalizado pelo Departamento de Obras da Prefeitura de Ivaiporã. As melhorias foram anunciadas pelo prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis, que visitaram o espaço público acompanhados dos diretores dos Departamentos Municipais de Obras e de Esporte, Bruno Montoro e Marcelo Kloster.

Haverá melhorias nas seguintes áreas: paisagismo, iluminação, deck, paver, banheiros e na pista, que será pintada semelhante ao Parque Jardim Botânico. Além disso, serão instaladas mais lixeiras e guard rail – mureta de proteção, acima do parquinho infantil – a pedido dos moradores. “Recentemente, o motorista de um veículo chegou ao playground. Felizmente, estava vazio no período noturno. Por isso, iremos reforçar a segurança das crianças”, avisou o prefeito Carlos Gil.

A intenção da administração Carlos Gil e Marcelo Reis é deixar a quadra aberta do Lago das Flores mais exclusiva para prática do basquete e escolinha da modalidade, visando estimular o esporte. “Trata-se de uma área nobre da cidade. Inclusive a obra de revitalização inclui estudos técnicos para analisar a viabilidade de abrir a Rua Uberlândia com o objetivo de dar acesso à Avenida Aparício Cardoso Bitencourt e facilitar o percurso para quem reside na Vila João XXIII”, antecipou Carlos Gil.

Marcelo Kloster disse que a revitalização na quadra aberta irá estimular a recreação e escolinhas de outras modalidades – além do basquete.