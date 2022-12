Lago Ângelo Santini em Jardim Alegre é alvo de furto e vandalismo

Da Redação

Na noite de domingo para segunda-feira (dias 04 ao 05) de dezembro, atos de furto e vandalismo no Lago Municipal Ângelo Santini, foram flagrados pelas câmeras de vigilância, as imagens já estão sendo analisadas junto as autoridades para que a Prefeitura de Jardim Alegre possa tomar providências contra os autores.

Foram furtados os fios de energia para o roteador do WI-FI Público , e também a contactora que fornece energia elétrica para o lago municipal. Além do furto, foram realizados atos de vandalismo em algumas das decorações instaladas para as festas de final de ano.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, este tipo de ação criminosa tem sido constante.

Em vídeo divulgado nas Redes Sociais, o prefeito pede a colaboração de todos, denunciando qualquer ação suspeita em torno do lago, tais como, pescaria ou qualquer outro ato de vandalismo, “acionem o 190, que as autoridades estarão tomando as devidas providências. Nos ajudem a preservar os bens públicos, pois isso tudo é feito com muito carinho para todos”, destacou o prefeito.

