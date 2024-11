Ladrões se passam por passageiros e assaltam ônibus no Vale do Ivaí

Durante o trajeto, os criminosos roubaram pertences dos passageiros e, ao pararem o veículo, ordenaram que todos retirassem as mercadorias do bagageiro e as colocassem no chão

Um ônibus que seguia de Cascavel (PR) a São Paulo foi alvo de assalto enquanto trafegava pela rodovia BR-369, próximo ao município de Jandaia do Sul, na madrugada desta segunda-feira (28). Segundo informações do motorista, um veículo seguiu o ônibus por um tempo até que, na entrada de Jandaia do Sul, dois passageiros do ônibus anunciaram o assalto disparando duas vezes e ordenando a parada.

Logo após, dois homens usando balaclavas desceram do carro que acompanhava o ônibus e informaram que estavam com bloqueadores de celular, impedindo a comunicação com a polícia.

Um dos assaltantes encapuzados rendeu o motorista com uma arma na cabeça e ordenou que fizesse o retorno próximo ao município de Cambira para seguir em direção a Bom Sucesso.

Durante o trajeto, os criminosos roubaram pertences dos passageiros e, ao pararem o veículo, ordenaram que todos retirassem as mercadorias do bagageiro e as colocassem no chão. As vítimas foram instruídas a entrar novamente no ônibus para que não vissem os assaltantes carregarem os itens em seus veículos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e realizou buscas nas imediações, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.

