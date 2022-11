Ladrões são presos ao bater o carro durante fuga, após assalto

Da Redação

Dois homens, um deles armado com um revólver, invadiram um oficina no final da tarde desta terça-feira (1º) em Jandaia do Sul e anunciaram um assalto. Da vítima, os dois homens levaram um aparelho celular e pouco menos de R$ 100 em dinheiro, fugindo em seguida. Poucos minutos depois, os dois ladrões se envolveram em um acidente na BR 376, ainda em Jandaia do Sul, e acabaram presos. Um deles precisou ser encaminhado para atendimento no Hospital da Providência, em Apucarana, antes de ser entregue à Polícia Civil.

Assim que praticaram o assalto, os dois homens fugiram em um Ford Escort. Um deles usava blusa cinza e uma máscara vermelha, era negro e magro. As características do veiculo e de um dos homens, conforme relato da vítima de assalto, foram determinantes para que a Polícia Militar fizesse a conexão logo em seguida, ao saber de um acidente de trânsito, na BR 376.

A Polícia ainda fazia patrulhamentos em busca dos suspeitos quando foi informada do acidente na rodovia, envolvendo um Escort, com as mesmas características do que foi usado pelos assaltantes. No local do acidente, a equipe abordou o condutor do veículo e o passageiro, que apresentava diversas lesões em decorrência do acidente sofrido. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul.

Ainda durante atendimento do acidente, a vítima do assalto na oficina compareceu ao local e reconheceu os homens como responsáveis pelo roubo. A máscara vermelha estava no banco traseiro, junto com a blusa cinza. Porém, a Polícia realizou buscas e não localizou a arma utilizada no assalto, nem o celular roubado da vítima.

O assaltante ferido no acidente foi levado a Apucarana, para atendimento médico, com escolta policial, para ser entregue em seguida para a Polícia Civil. O outro preso foi encaminhado direto para a delegacia, para as providências legais.

