Ladrões rendem empresário e roubam Hilux em Mauá da Serra; veja a ação

A Polícia Militar (PM) foi chamada

Com armas nas mãos, ladrões invadiram uma conveniência em Mauá da Serra, no norte do Paraná, e renderam o proprietário e clientes que estavam no local. Câmeras de segurança registraram a ação violenta dos assaltantes. Um deles estaria com uma arma longa, possivelmente um fuzil. Os criminosos roubaram uma caminhonete Hilux.

Pelas imagens é possível perceber quando dois ladrões chegam correndo apontando as armas para as pessoas e logo rendem o dono. Um terceiro ladrão se aproxima aparentemente segurando uma arma longa. Clientes foram ameaçados de morte. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

Os ladrões exigiram a chave da caminhonete Hilux placas CDRVA4FD branca, do dono do local, e seguiram em alta velocidade sentido BR-376. Após o assalto, a Polícia Militar (PM) foi chamada. Buscas foram realizadas, porém, os criminosos não foram encontrados. O veículo também não foi localizado.



