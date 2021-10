Da Redação

Ladrões quebram vidros e furtam ônibus em Cambira

Ônibus estacionados no pátio de máquinas da prefeitura de Cambira foram alvo de furto nesta segunda-feira (11). Segundo boletim de ocorrências registrado na Polícia Militar (PM), dois ônibus Marcopolo, de propriedade do Paço Municipal, que ficam estacionados no pátio de veículos, foram arrombados pelas janelas laterais, e, do interior, foram furtados objetos.

O motorista do município que prestou a queixa, relatou ainda que deixou os ônibus de forma regular no dia 08 de outubro, por volta das 18h, mas, ao retornar, na data de 11 de outubro, percebeu as irregularidades.

Os coletivos foram depredados, na tentativa de retirar o kit multimídia com câmera. Até o momento, os ladrões não foram identificados.