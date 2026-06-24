Ladrões pulam muro de residência e furtam seis pássaros em Rio Bom

Seis pássaros silvestres registrados foram furtados de uma casa localizada na Avenida Rio Grande do Sul, na região central de Rio Bom. O crime foi comunicado à polícia na tarde de terça-feira (23), mas o proprietário não soube precisar a data ou o horário exato em que a invasão ocorreu.

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De acordo com o relato da vítima às autoridades, o criminoso — ou um grupo de pessoas — conseguiu acessar a propriedade após escalar o muro da frente, que divide a residência da calçada. Os animais estavam acomodados em seis gaiolas diferentes, todas penduradas na parede frontal da casa, e foram levados inteiramente pelos invasores.

Todas as aves furtadas são legalizadas, possuindo anilhas de identificação fechadas e registro no sistema de controle ambiental (Sispass/Ibama). O lote levado inclui dois exemplares de azulão-verdadeiro, três de iraúna-grande e um tempera-viola.

O caso foi registrado como furto e segue para investigação. Informações sobre a venda suspeita de pássaros anilhados na região podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

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