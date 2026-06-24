Ladrões pulam muro de residência e furtam seis pássaros em Rio Bom
Aves possuíam registro ambiental e foram levadas com as gaiolas do quintal de um imóvel no centro da cidade
Seis pássaros silvestres registrados foram furtados de uma casa localizada na Avenida Rio Grande do Sul, na região central de Rio Bom. O crime foi comunicado à polícia na tarde de terça-feira (23), mas o proprietário não soube precisar a data ou o horário exato em que a invasão ocorreu.
-LEIA MAIS: Pai tenta esfaquear genro após descobrir que filha sairia de casa em Arapongas
De acordo com o relato da vítima às autoridades, o criminoso — ou um grupo de pessoas — conseguiu acessar a propriedade após escalar o muro da frente, que divide a residência da calçada. Os animais estavam acomodados em seis gaiolas diferentes, todas penduradas na parede frontal da casa, e foram levados inteiramente pelos invasores.
Todas as aves furtadas são legalizadas, possuindo anilhas de identificação fechadas e registro no sistema de controle ambiental (Sispass/Ibama). O lote levado inclui dois exemplares de azulão-verdadeiro, três de iraúna-grande e um tempera-viola.
O caso foi registrado como furto e segue para investigação. Informações sobre a venda suspeita de pássaros anilhados na região podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.