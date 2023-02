Ladrões pulam muro com moto durante furto no Vale do Ivaí

Da Redação

Uma moto foi furtada durante a madrugada deste domingo (05) no Conjunto Alto da Boa Vista, em São Pedro do Ivaí, município localizado no Vale do Ivaí, Paraná. A motocicleta estava dentro do quintal, e os criminosos pularam o muro com o veículo.

Segundo informações do Canal HP, o dono da moto estava dormindo quando escutou um barulho no quintal da sua residência. Ao verificar o que estava acontecendo, ele percebeu que a moto não estava mais na garagem.

Para furtar a motocicleta, os ladrões pularam o muro com o veículo. Na tentativa de passar a moto para o lado de fora da residência, os criminosos acabaram quebrando uma parte da estrutura. Imagens de câmeras de segurança flagraram os suspeitos fugindo com o veículo.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar (PM). Até o momento, ninguém foi preso.

