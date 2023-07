Ladrões matam e esquartejam vaca em São João do Ivaí para roubar carne

Criminosos mataram e esquartejaram uma vaca para roubar a carne de um sítio em São João do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na manhã de sábado (15.07).

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço recebeu informações diretamente do comandante do destacamento de um furto ocorrido no Sítio Nossa Senhora Aparecida.

Os policiais foram ao sítio onde foi feito contato com o morador. Ele relatou que durante a manhã foi ver o gado e constatou a ossada, pele e cabeça de uma vaca, onde teriam abatido o animal. Foi subtraído toda a carne do animal que tinha por volta de nove arrobas.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as medidas cabíveis, por fim, lavrado o B.O.U e encaminhado a Polícia Civil.

