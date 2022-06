Ladrões levam mais de 150 garrafas de bebidas de loja em Jandaia

Da Redação

imagem ilustrativa

Os ladrões fizeram uma limpa numa loja de bebidas, localizada no centro de Jandaia do Sul, durante o feriado de Corpus Christi. Além de algumas garrafas de refrigerante, os ladrões levaram uma grande quantidade de cerveja e outras bebidas alcoólicas, totalizando 150 garrafas.

continua após publicidade .

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul, acionada pelo responsável pela loja. O homem, de 35 anos, relatou aos policiais que haviam estado no estabelecimento na véspera do feriado, quarta-feira (15), até por volta de 21 horas. E quando retornou, na quinta-feira (16), por volta das 9 horas, encontrou as portas arrombadas e contabilizou a falta de vários produtos.