Ladrões levam mais de 10 cabeças de gado de sítio em Marumbi

Foram levadas do sítio entre 10 a 20 cabeças de gado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ladrões levaram mais de 10 cabeças de gado de uma propriedade localizada na Vila Rural Ademir Pini, no município de Marumbi, no Vale do Ivaí. O crime foi registrado pela Polícia Militar na terça-feira (2), por volta das 11h40.

continua após publicidade

O dono da propriedade rural, que fica na estrada Guaraci km 08, relatou ter ido ao local para reparar uma cerca e notou marcas de pneus de caminhão próximas à área onde os animais ficam confinados.

- LEIA MAIS: Cavalos invadem farmácia e fazem bagunça; veja

continua após publicidade

Ao conferir o rebanho, constatou a ausência de várias cabeças, estipulando a perda entre 10 a 20 animais. Os bovinos, em sua maioria, possuem a marca “LM”, além de algumas com outras identificações recentemente adquiridas.

O proprietário, foi orientado pela polícia sobre os procedimentos necessários. A Polícia Civil investiga o caso.

Siga o TNOnline no Google News