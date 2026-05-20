Ladrões levam fios de cobre e relógio de energia de sítio em Borrazópolis

Um caso de furto qualificado em Borrazópolis foi registrado pela Polícia Militar na terça-feira (19), no Sítio São Luís, na área rural do município. O proprietário contou que ficou fora da propriedade por quatro dias e, ao voltar, encontrou o local sem o medidor de energia e com materiais furtados.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador saiu do sítio na quinta-feira (15), por volta das 17 horas. Já na tarde de terça-feira, ao retornar ao imóvel, percebeu que criminosos haviam entrado na propriedade.

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De acordo com a vítima, foram levados cerca de oito metros de fio de cobre, cinco metros de cano de PVC e o relógio de energia elétrica da Copel.

O dono do sítio disse à polícia que não tem suspeitos. Além disso, não há câmeras de segurança na região.

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A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos legais. Em seguida, o boletim foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, que vai investigar o caso.

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