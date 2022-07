Ladrões invadem sítio na região e furtam duas cabeças de gado

Da Redação

Ladrões furtaram duas cabeças de gado de uma propriedade rural de Rosário do Ivaí. O furto aconteceu na estrada de Campineiro do Sul na madrugada de quarta-feira (20), o registro do furto foi realizado pelo proprietário no Destacamento da Polícia Militar, na sexta-feira (22).

Foram levados da propriedade duas cabeças de gado nelore, uma delas mocha pesando em média 13 arrobas e uma novilha branca pesando em média 09 arrobas.

O dono da propriedade disse aos policiais, que os ladrões abriram a porteira e levaram até a mangueira do vizinho para embarcar. A mangueira estava trancada com cadeado que foi arrebentado, no solo ficaram marcas de pneus aparentando ser de uma camionete.

Disse ainda que foi visto uma camionete passando pelo local do furto, mas não sabe precisar qual modelo seria, e estaria acompanhada de uma motocicleta.

O proprietário pede que pessoas que possam ter informações sobre os animais denunciem à polícia pelo 190. As cabeças de gado estão marcadas com o símbolo VL na anca.

