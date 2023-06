Ladrões invadem sítio e furtam bezerros em Novo Itacolomi

Em agosto do ano passado, os criminosos levaram 11 cabeças de gado desse mesmo sítio

Ladrões invadiram uma propriedade rural de Novo Itacolomi para furtar cinco cabeças de gado na localidade de Marrecas. Os animais são bezerros recém-desmamados, mestiços com nelore, que ainda não foram marcados.

O proprietário registrou boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para tentar recuperar os animais. É o segundo crime do tipo na mesma propriedade em menos de um ano. Em agosto de 2022, os criminosos levaram 11 cabeças de gado desse sítio.

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, pediu apoio da população para que procure a polícia no caso de alguma informação sobre o paradeiro desses animais.

Ele afirma que o furto de animais é um problema na região. “Os casos diminuíram, mas não acabaram. Nós estamos investigando para chegar na autoria desses limites e, principalmente, nos receptadores”,

O delegado observa que, nesse caso, os animais furtados em Novo Itacolomi não devem ser abatidos em um primeiro momento, porque ainda são muito novos. “Seria uma perda econômica abater os animais nesse momento. Então, eles ficarão em confinamento, no pasto, até atingir o período certo de abatimento. Nesse lapso temporal, justamente, nós contamos com apoio da população para que nos deem informações para chegar nos autores do furto e nos receptadores”, completa.

