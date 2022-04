Ladrões invadem prédio do antigo Hospital Municipal de Ivaiporã

Da Redação

Hospital Municipal de Ivaiporã

Na madrugada de domingo (20), a Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer no prédio do Hospital Municipal de Ivaiporã que foi desativado, para atendimento a uma ocorrência de arrombamento.

continua após publicidade .

A equipe de serviço foi solicitada via Copom por um guarda da Prefeitura de Ivaiporã. Chegando ao local, foi constatado que uma janela estava arrombada e a porta da frente com o vidro quebrado.

Os policiais encontraram do lado de fora do prédio uma escada, uma cadeira e um espelho. Não foi possível avaliar o que foi foi subtraído do local.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, os policiais orientaram o vigia sobre os procedimentos a serem tomados.