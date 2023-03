Ladrões invadem pesqueiro na região e furtam bebidas e vários objetos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

Os proprietários de um pesqueiro de Lidianópolis, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, levaram um enorme susto - além de um grande prejuízo - ao notarem que o estabelecimento foi invadido por criminosos entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste sábado (11). Diversos objetos eletrônicos, bebidas e dinheiro foram levados do local.

continua após publicidade .

O interior do pesqueiro ficou completamente desorganizado, pois os invasores bagunçaram a fim de encontrar itens valiosos.

Assim que notaram que foram vítimas de furto, os donos do comércio acionaram uma equipe da Polícia Militar (PM), na manhã deste dia. Um dos policiais, acompanhado de moradores da região, fizeram buscas nas matas que ficam próximas ao pesqueiro e conseguiram recuperar alguns produtos, como um televisor, uma máquina de roçar, uma caixa de som e outros.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PM apreende 2,5 kg de maconha em casa de suspeito de homicídio

Ainda nas buscas, eles encontraram uma meia, que foi utilizada para colocar moedas. Dessa forma, conseguiram recuperar uma parte do dinheiro furtado.

O pesqueiro contém sistema de segurança, como, por exemplo, alarme, no entanto, antes de entrarem no local, os criminosos cortaram a fiação, interrompendo o serviço do sistema.

continua após publicidade .

Até o momento, os responsáveis pelo crime não foram presos.O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Com informações do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News