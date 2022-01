Da Redação

Ladrões invadem loja de eletrônicos com carro em Califórnia

Ladrões arrombaram com um VW Santana, uma loja de informática de Califórnia, na madrugada desta quarta-feira (26), em uma ação semelhante com a que aconteceu no dia 11 de janeiro deste ano em Apucarana. A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência na área central da cidade.

continua após publicidade .

Por volta das 2 horas, o carro verde deu ré na porta de entrada, quebrou o vidro e derrubou a grade de ferro. De acordo com o boletim, os dois homens desceram do veículo e levaram diversos objetos com 26 mouses, um monitor de computador, quatro relógios e seis celulares.

Como o alarme disparou, os bandidos saíram rapidamente do endereço e fugiram. Até o momento ninguém foi encontrado, assim como os objetos ainda não foram localizados pelos policiais.