Ladrões invadem frigorifico em Ivaiporã e furtam cheques e dinheiro

Na tarde deste domingo (22) dois ladrões invadiram o Frigorífico Frigocenter, em Ivaiporã. Foi levado da empresa 14 cheques, no valor total R$50.497,82 e mais de R$ 1 mil em dinheiro.

A empresa fica localizada no Parque Industrial de Ivaiporã, no acesso secundário na Rua Manoel da Nóbrega, próximo ao Libidu´s Motel (antigo Stylu’s Motel).

Para não serem reconhecidos pelas câmeras de monitoramento, eles tamparam os rostos com as camisas.

De acordo com proprietário do frigorífico, Alex Fonseca, que também é secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Ivaiporã, primeiro os ladrões entraram em um dos caminhões provocando danos. Depois arrombaram a porta do escritório onde realizaram o furto de cheques e dinheiro. Após o alarme disparar eles saíram correndo.

“Infelizmente, vem aumentando a criminalidade na cidade. Devemos tomar uma atitude, hoje foi comigo, amanhã pode ser qualquer um de nós”, disse Alex Fonseca.

Quem tiver qualquer informação deve ligar 190 para Polícia Militar ou para a 54a Delegacia de Polícia Civil (43) 3472 1181.

Assista:

null - Vídeo por: Ivan Carlos Maldonado

