Ladrões invadem confecções; mercadorias e máquinas foram levadas

Da Redação

Duas fábricas de confecções localizadas em Rio Bom, no Vale do Ivaí, foi alvo de ladrões na madrugada de segunda para terça-feira. A Polícia Militar foi acionada na manhã deste feriado, 15, quando funcionárias que chegaram para o trabalho perceberam o crime.

Segundo o boletim de ocorrências, nesta terça-feira, por volta das 7h20, as funcionárias chegaram para assumir o serviço e encontraram a porta dos fundos do barracão arrombada. Do interior de uma fábrica foram furtadas diversas peças de camiseta da copa do mundo, 8 máquinas de costura, dentre outros objetos.

No barracão ao lado, foi furtada uma máquina de costura, 250 bermudas e um ferro de passar roupas a vapor.

Conforme imagens de câmeras de segurança das proximidades do local, bem como informações de moradores, haviam 4 veículos próximos ao local, por volta da meia noite: um veículo de cor preta, juntamente com uma Van de cor branca, uma Saveiro de cor branca e um Uno de cor não identificada. Eles teriam realizado a ação e em seguida, a Van seguiu sentido Marilândia do Sul e os outros veículos seguiram sentido Apucarana.

A polícia investiga o crime.

